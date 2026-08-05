Το Πεκίνο μόλις επέδειξε σε προπαγανδιστικό βίντεο έναν πύραυλο που συνήθως κρατάει κρυφό, δείχνοντας να κάνει επίδειξη δύναμης με προσομοίωση πυρηνικού πλήγματος.
🇨🇳 China's nuclear bomber goes public
China just showed off the missile it usually keeps hidden.
New PLA documentary footage shows an H-6N bomber flying with a large ballistic missile slung under its belly (not the usual wing-mounted type) escorted tight by two J-20 stealth…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 4, 2026
Νέο υλικό από ντοκιμαντέρ του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) δείχνει ένα βομβαρδιστικό H-6N να πετάει φέροντας έναν μεγάλο βαλλιστικό πύραυλο αναρτημένο κάτω από την άτρακτό του (και όχι στις συνήθεις υποδοχές των πτερύγων), συνοδευόμενο σε στενό σχηματισμό από δύο υπερσύγχρονα μαχητικά stealth J-20. Ο σχεδιασμός του πυραύλου παραπέμπει και στον ρωσικό πύραυλο Kinzhal.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για τον CH-AS-X-13: έναν αερομεταφερόμενο πύραυλο με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, βεληνεκές περίπου 8.000 χλμ., υπερηχητική επανείσοδο και επαρκή ευελιξία ώστε να πλήττει τόσο πολεμικά πλοία όσο και στόχους ξηράς.
Ο πύραυλος αυτός αποτελεί το τελευταίο κομμάτι της πυρηνικής τριάδας της Κίνας: ξηρά, θάλασσα και πλέον ένα κινητό, δυσδιάκριτο εναέριο σκέλος, του οποίου η θέση εκτόξευσης είναι αδύνατον να προβλεφθεί.
Η Κίνα παρουσίασε δημόσια τον εν λόγω πύραυλο για πρώτη φορά πέρυσι, στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τον προβάλλει σε πραγματική πτήση.
Ένα «ντοκιμαντέρ» που μεταδίδεται στην κρατική τηλεόραση δεν είναι επίδειξη. Είναι ένα μήνυμα με «παραλήπτη» τις ΗΠΑ.
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