Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ ανοικτά του Σαρανγκάνι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) στα ανοικτά του νησιού Σαρανγκάνι, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι τοπικές και εθνικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, πραγματοποιώντας ελέγχους στις πληγείσες περιοχές, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 12:14 τοπική ώρα (04:14 GMT), με επίκεντρο περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σαρανγκάνι και εστιακό βάθος περίπου 62 χιλιομέτρων, χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στο να γίνει αισθητός σε μεγάλη ακτίνα στο νότιο Μιντανάο.

Παράλληλα, το PHIVOLCS, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, συνεχίζει την ανάλυση των στοιχείων, καθώς στις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό είναι πιθανές μικρές αναθεωρήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά της δόνησης.

Πανικός στη διάρκεια διανομής κρατικής ενίσχυσης

Ιδιαίτερα έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν στο νησί Σαρανγκάνι, όπου εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε δημοτικό χώρο για τη διανομή κρατικής οικονομικής βοήθειας.

Με την έναρξη της ισχυρής δόνησης επικράτησε πανικός, με τους παρευρισκόμενους να εγκαταλείπουν τον χώρο τρέχοντας προς ανοικτά σημεία.

Ο διασώστης του νησιού, Harley Sauro, δήλωσε σε διεθνή μέσα ότι «η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή.

Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν, έτρεχαν και φώναζαν», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι όλοι είναι ασφαλείς και πως, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των τοπικών αρχών, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σημαντικές καταστροφές.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Το Pacific Tsunami Warning Center ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση, καθώς τα χαρακτηριστικά της δεν ευνοούν τη δημιουργία μεγάλου παλιρροϊκού κύματος.

Οι τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν προληπτικούς ελέγχους σε σχολεία, δημόσια κτίρια, γέφυρες και βασικές υποδομές, ενώ καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο ισχυρών μετασεισμών.

Περιοχή που δεν έχει ακόμη ανακάμψει από τον φονικό σεισμό του Ιουνίου

Ο νέος σεισμός σημειώθηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή που επλήγη στις 8 Ιουνίου από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,8, ο οποίος προκάλεσε δεκάδες θανάτους, εκατοντάδες τραυματισμούς, εκτεταμένες κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Σύμφωνα με το PHIVOLCS, ο σεισμός εκείνος συνδέθηκε με την ενεργοποίηση της Τάφρου Κοταμπάτο (Cotabato Trench), ενώ η μετασεισμική ακολουθία συνεχίστηκε για εβδομάδες με χιλιάδες δονήσεις.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, γεγονός που καθιστά αναμενόμενη την εκδήλωση ισχυρών μετασεισμών ή νέων τεκτονικών δονήσεων.

Στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται πολλές τεκτονικές πλάκες.

Η γεωλογική αυτή θέση προκαλεί συχνή εκδήλωση ισχυρών σεισμών και ηφαιστειακής δραστηριότητας, με τις αρχές να διατηρούν μόνιμο σύστημα παρακολούθησης για την άμεση αξιολόγηση κάθε νέας σεισμικής δόνησης.



Πηγή: skai.gr

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