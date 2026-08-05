Μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με το Κίεβο να είναι ο βασικός στόχος.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 27 ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε «πάνω από επτά» τοποθεσίες της πρωτεύουσας στις συνοικίες Χολοσίφσκι, Ντεσνιάνσκι, Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες», πλήττοντας «εκτενή περιοχή», ενώ υπέστησαν επίσης «υποδομές», σημείωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Στη συνοικία Χολοσίφσκι, δυο τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια αποθήκης όπου σημειώθηκε κατάρρευση», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

🇷🇺❌🇺🇦 — Footage shows the moment of a strike hitting Chaiky in the Kiev region, with secondary explosions visible at the impact site. pic.twitter.com/dA1wsLuDLU — Military Summary (@MilitarySummary) August 5, 2026

Επίσης, στην περιφέρεια του Κιέβου, στην περιοχή Μπούτσα, η αρμόδια στρατιωτική διοίκηση κατηγορεί πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «εσκεμμένα» άμαχους και πολιτικές υποδομές.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες κι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.

Το Κίεβο ζητεί από συμμάχους του να του στείλουν περισσότερους πυραύλους για συστήματα Patriot, αμερικανικής κατασκευής, για να μπορεί να προστατεύει τον ουκρανικό εναέριο χώρο από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Σάββατο ρωσικά πλήγματα σκότωσαν δέκα ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, όπου τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Την ίδια ημέρα, πλοίο της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom βυθίστηκε σε επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ουκρανική επίθεση σε αποθήκη της εταιρείας Wildberries

Στην άλλη πλευρά των συνόρων μεγάλη αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries πήρε φωτιά σε ουκρανική επιδρομή στην Τούλα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και τη διεύθυνση της επιχείρησης.

One of Wildberries’ largest sorting centers is on fire in Russia’s Tula region following a Ukrainian drone attack. https://t.co/sTasjxPoDl pic.twitter.com/Vdu0Ox4TAQ — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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