Στον Γούντι Χάρελσον θα απονεμηθεί η Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γούντι Χάρελσον θα τιμηθεί με την Τιμητική Καρδιά του Σεράγεβο στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο για τη συμβολή του στον κινηματογράφο και την υποκριτική του καριέρα.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Γιόβαν Μαριάνοβιτς, επαίνεσε την ευκολία και το ταλέντο του Χάρελσον να ερμηνεύει ποικίλους ρόλους με αξιοσημείωτη αυθεντικότητα και γοητεία.

Στον Γούντι Χάρελσον θα απονεμηθεί η Τιμητική Καρδιά του Σεράγεβο στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πρωτεύουσας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, σε αναγνώριση της «εξαίρετης συμβολής του στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της υποκριτικής καριέρας του», σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών.

Ο Γιόβαν Μαριάνοβιτς, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο δήλωσε ότι ο Χάρελσον είναι «ένας από εκείνους τους ηθοποιούς τους οποίους εμπιστεύεσαι ακόμα και στους πιο απίθανους ρόλους, ενώ ταυτόχρονα μπορείς εύκολα να τον φανταστείς ως κάποιον με τον οποίο μπορείς να περνάς χρόνο κάθε μέρα».

«Αυτή η αξιοσημείωτη ευκολία στην ερμηνεία είναι, στην πραγματικότητα, μια από τις πιο δύσκολες ιδιότητες που μπορεί να επιτευχθεί στην οθόνη, κι όμως την αποδίδει σε κάθε ταινία. Το ταλέντο, το χάρισμα και η τόλμη του αποτελούν πηγή έμπνευσης για πολλές μελλοντικές γενιές» επισήμανε.

Στην ανακοίνωση του Φεστιβάλ δίνεται έμφαση στην ευελιξία και την ικανότητα του Χάρελσον ως ηθοποιού και γίνεται αναφορά στις υποψηφιότητές του για Όσκαρ για τις ταινίες «The People vs. Larry Flynt», «The Messenger» και «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», καθώς και στην ερμηνεία του στο βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα «Triangle of Sadness» του Ρούμπεν Έστλουντ.

Με αφορμή την απονομή του βραβείου, στο Φεστιβάλ θα προβληθεί η ταινία του Μάικλ Γουιντερμπότομ του 1997 «Welcome to Sarajevo». Η ταινία περιγράφεται ως μια «δυνατή εξέταση του πολέμου στη Βοσνία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και του ρόλου των δημοσιογράφων στην κάλυψή του από τα μέσα ενημέρωσης».

Στη βασισμένη στο βιβλίο του δημοσιογράφου Μάικλ Νίκολσον «Natasha’s Story» ταινία ο Γούντι Χάρελσον πρωταγωνιστεί μαζί με τους Στίβεν Ντιλέιν και Μαρίσα Τομέι.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν επίσης ότι το Φεστιβάλ θα κλείσει με προβολή της πρόσφατα αποκατεστημένης εκδοχής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του Βόσνιου σκηνοθέτη Ντάνις Τάνοβιτς «No Man’s Land», 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και ότι ο Βόσνιος ηθοποιός Εμίρ Χατζιχαφιτσμπέγκοβιτς θα λάβει επίσης την Τιμητική Καρδιά του Σεράγεβο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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