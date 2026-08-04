Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό εναντίον των ιρανικών λιμένων, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να χτυπήσει την Ουκρανία.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, τα αμερικανικά πλοία και οι αμερικανικές δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους και απώλειες», έγραψε ο Ρεζάι στο X.

Προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει καμία θαλάσσια διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ εκτός της καθορισμένης διαδρομής από την Τεχεράνη, λέγοντας ότι οποιοδήποτε εχθρικό πολεμικό πλοίο επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει μια «παράνομη διαδρομή» θα στοχοποιηθεί. «Οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους - αλλιώς δεν θα το ανεχθούμε αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ το άνοιγμα ενός δεύτερου διαδρόμου στο Στενό του Ορμούζ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

If the blockade continues, American vessels and forces will face serious risks and casualties. The U.S. must change its behavior — or we will not tolerate this. We will never permit the opening of a second corridor in the Strait of Hormuz. — محسن رضایی (@ir_rezaee) August 3, 2026

Ιράν: «Ακυρώσαμε σχέδια για επίθεση στην Ουκρανία - Το Κίεβο ζήτησε συγγνώμη για την Κασπία»

Ο στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη υποστήριξε επίσης στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν ματαίωσε μια επιχείρηση με πλήγματα σε τρεις τοποθεσίες στην Ουκρανία, αφότου η κυβέρνηση της χώρας ζήτησε. «συγγνώμη» για το πλήγμα της 25ης Ιουλίου εναντίον ιρανικού πλοίου στη Κασπία Θάλασσα. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε κατά την ουκρανική επίθεση.

Ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τις επιθέσεις πριν από την ματαίωση της επιχείρησης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε διαβεβαιώσεις από τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ότι η επίθεση στο ιρανικό πλοίο δεν ήταν σχεδιασμένη, και ότι το Κίεβο δεν επιδιώκει κλιμάκωση.

Τραμπ: «Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν να κλείσει συμφωνία - Διαπραγματευόμαστε»

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή», με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της ιρανικής διπλωματίας λίγο νωρίτερα, προσθέτοντας πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει «καλή» συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο», διεμήνυσε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και «από αύριο», του στενού του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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