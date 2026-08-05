Σκηνές απόγνωσης εκτυλίσσονται στην πόλη Φνιντέκ του βόρειου Μαρόκου, κοντά στα σύνορα με τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εκατοντάδες οικογένειες αναζητούν ακόμη τους αγαπημένους τους μετά τη φονική μαζική διέλευση μεταναστών προς το ευρωπαϊκό έδαφος.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από τα συνοριακά περάσματα, κρατώντας φωτογραφίες και ελπίζοντας σε κάποιο νέο για συγγενείς που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της χαοτικής απόπειρας εισόδου στη Θέουτα. Πολλοί περιγράφουν ότι έχασαν κάθε επικοινωνία με τα παιδιά ή τα αδέλφια τους, ενώ η αβεβαιότητα εντείνει τον πόνο των οικογενειών.

Πώς ξέσπασε η κρίση

Η κρίση ξέσπασε όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα, παρακινημένοι από ψευδείς πληροφορίες που διαδόθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριζαν ότι τα σύνορα είχαν ουσιαστικά ανοίξει. Η μαζική κινητοποίηση οδήγησε σε σκηνές χάους, με δεκάδες νεκρούς τόσο στη Θέουτα όσο και στο μαροκινό έδαφος, ενώ αρκετοί εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι περισσότερες χιλιάδες από όσους πέρασαν έχουν ήδη επιστρέψει ή επαναπροωθηθεί στο Μαρόκο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τύχη εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων που παραμένουν στη Θέουτα. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και καταγγέλλουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν επιστροφές χωρίς να εξεταστούν αιτήματα διεθνούς προστασίας.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την Ισπανία και το Μαρόκο να ανταλλάσσουν ευθύνες για τη διαχείριση της κρίσης. Παράλληλα, η νέα μεταναστευτική έξαρση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης που μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους σε επικίνδυνες διαδρομές.





Πηγή: skai.gr

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