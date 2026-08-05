Οι «μαύρες χήρες» της Ρωσίας: Παντρεύονται νεοσύλλεκτους για την αποζημίωση θανάτου τους

Όταν ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε στη Μαρία ότι ο 59χρονος πατέρας της έπεσε στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, η ίδια σοκαρίστηκε διπλά. Όχι μόνο δεν γνώριζε πως ο Γιούρι είχε καταταγεί στον στρατό, αλλά αποκάλυψε πως δύο μέρες πριν φύγει για το μέτωπο, είχε παντρευτεί μια άγνωστη γυναίκα.

«Είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορώ ακόμα να δεχτώ αυτό που συνέβη», ανέφερε η Μαρία με λυγμούς στο CNN. «Στην αρχή μου φαινόταν σαν όνειρο. Ακόμα και τώρα, μερικές φορές ξυπνάω νομίζοντας ότι όλα αυτά πρέπει να ήταν απλώς ένα όνειρο. Αλλά είναι η πραγματικότητα», σημείωσε.

Η νύφη, την οποία, όπως λέει η Μαρία, δεν είχε συναντήσει ποτέ ούτε είχε ακούσει τον πατέρα της να την αναφέρει, ήταν 22 χρόνια νεότερή του. Και λόγω του γάμου πήρε την αποζημίωση για τον θάνατό του.

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ με αυτή τη γυναίκα» σημείωσε η 37χρονη. «Δεν ξέρω τι να της πω, γιατί αμέσως υποψιάστηκα ότι επρόκειτο για απάτη».

Όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνεται στη μάχη, οι κοντινότεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ χρηματικό ποσό από τον στρατό, που ξεκινά από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια. Η αποζημίωση αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους νεοσύλλεκτους πως, αν πεθάνουν στο μέτωπο, οι αγαπημένοι τους δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα.

Ωστόσο, στη Ρωσία αυξάνονται οι ανησυχίες πως το επίδομα αυτό εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερες αδίστακτες γυναίκες, τις οποίες οι ρωσικές αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «μαύρες χήρες».

Οι επιτήδειες παραπλανούν ευάλωτους άνδρες ώστε να συνάψουν εικονικούς γάμους πριν τους στείλουν στον πόλεμο και, στη συνέχεια, διεκδικούν την αποζημίωση σε περίπτωση που οι νέοι σύζυγοί τους σκοτωθούν, παρακάμπτοντας τους υπόλοιπους συγγενείς.

Γάμοι ακόμα και στο νεκροκρέβατο

Τους τελευταίους μήνες έχει ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο στη Ρωσία με νεοσύλλεκτους που παρασύρθηκαν και παντρεύτηκαν πριν πεθάνουν στο μέτωπο. Μάλιστα, κάποιοι σύναψαν γάμο ακόμα και όταν βρίσκονταν στο νεκροκρέβατό τους.

Σε μια υπόθεση «μαύρης χήρας» που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα πέρυσι, μια νοσοκόμα που εργαζόταν σε στρατιωτικό νοσοκομείο απολύθηκε, αφού κατηγορήθηκε ότι παντρεύτηκε πέντε στρατιώτες που είχε υπό τη φροντίδα της πριν υποκύψουν στα τραύματά τους, με σκοπό να εισπράξει τις αποζημιώσεις θανάτου τους.

Με φόντο την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, την έλλειψη καυσίμων, το συνεχώς αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος και τις καταστροφικές επιθέσεις της Ουκρανίας, η καταδίκη των απατεώνων γίνεται όλο και πιο έντονη, ενώ αυξάνονται οι εκκλήσεις της κοινής γνώμης για επίσημη καταστολή του φαινομένου.

«Οι οικογένειες των συμμετεχόντων στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση (όπως αποκαλούν την εισβολή στην Ουκρανία) χρειάζονται προστασία από τις θρασύτατες εγκληματίες, τις λεγόμενες “μαύρες χήρες”, από απατεώνες και τους εκμεταλλευτές που στοχεύουν όσους έχουν λάβει χρηματικές αποζημιώσεις», δήλωσε ο βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι, προσθέτοντας ότι τέτοια «εγκλήματα» έχουν πάρει πλέον «σοβαρές διαστάσεις».

«Παντρευτείτε», έλεγε η Μόσχα στους νεοσύλλεκτους

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο ενθάρρυνε ενεργά τους νεοσύλλεκτους να παντρευτούν, πιθανώς για να τους εμφυσήσει ένα επιπλέον κίνητρο για να πολεμήσουν: την οικογένεια.

Η εκστρατεία υπέρ του γάμου συνάδει επίσης με την προώθηση των λεγόμενων παραδοσιακών αξιών από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εν μέσω της δημογραφικής μείωσης στη Ρωσία.

Οι αρχές προσπάθησαν να διευκολύνουν την ταχεία σύναψη γάμων για τους στρατιώτες, παρακάμπτοντας την προθεσμία προειδοποίησης, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε μαζικές τελετές γάμου που διοργάνωσαν οι τοπικές αρχές, με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας.

Ο γάμος με έναν στρατιώτη, ειδικά με έναν νεοσύλλεκτο που πρόκειται να αποσταλεί σύντομα στο μέτωπο, έχει παρουσιαστεί ακόμα και ως τρόπος για να μπει κανείς στην αγορά ακινήτων της Ρωσίας.

Σε ένα podcast, Ρωσίδα μεσίτρια ακινήτων έδωσε απίστευτες συμβουλές σε υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. «Είμαι μια 30χρονη γυναίκα, αλλά αν θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα, πού θα βρω τα χρήματα;», ρώτησε η παρουσιάστρια, Ντάρια Τσερντάντσεβα. «Είναι απλό», απάντησε η μεσίτρια, Μαρίνα Ορλόβα. «Βρες έναν άντρα που υπηρετεί στην ''ειδική στρατιωτική επιχείρηση'' και, όταν σκοτωθεί, θα πάρεις 8 εκατομμύρια ρούβλια», είπε γελώντας. «Πολλές γυναίκες αγοράζουν φθηνά διαμερίσματα με αυτόν τον τρόπο αυτές τις μέρες. Είναι δουλειά», πρόσθεσε η Ορλόβα.

Και οι δύο γυναίκες διώχθηκαν ποινικά, καταδικάστηκαν σε μακροχρόνιες ποινές κοινωνικής εργασίας και αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη από τους στρατιώτες και τις συζύγους τους.

Ευρεία κατακραυγή

Τα ρωσικά δικαστήρια έχουν παρέμβει και σε άλλες υποθέσεις που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, όπως η δημόσια διαμάχη μεταξύ της μητέρας ενός Ρώσου στρατιώτη από το Ριαζάν και μιας ντόπιας που γνώρισε και παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης άδειας από το μέτωπο.

Ο στρατιώτης, Γκεόργκι Κοστίρκο, γνώρισε την Αντζελίνα Βαριούκινα μέσω διαδικτύου και την παντρεύτηκε 10 ημέρες αργότερα, πριν επιστρέψει στη μονάδα του.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, η νέα σύζυγος άρχισε σύντομα να δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο με άλλους άνδρες στα κοινωνικά δίκτυα και ο γιος της υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Ωστόσο, σκοτώθηκε στη μάχη πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαζυγίου και έτσι η νύφη ήταν η νόμιμη δικαιούχος της αποζημίωσης.

Η Βαριούκινα έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, λέγοντας ότι οι κατηγορίες σχετικά με τον σύντομο γάμο της ήταν μια προσπάθεια να αμαυρωθεί η φήμη της και πως εκείνη και ο Κοστίρκο συμφιλιώθηκαν μετά τη διαφωνία. Ισχυρίστηκε ακόμα πως οι φωτογραφίες της στο διαδίκτυο με άλλους άνδρες είχαν ως σκοπό να κάνουν τον Γκεόργκι να ζηλέψει.

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, το δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της νύφης, αφαιρώντας της το δικαίωμα να λάβει την αποζημίωση του θανόντος.

Και μέλη των ρωσικών δυνάμεων στην απάτη

Ωστόσο, έχουν σημειωθεί και συγκλονιστικά περιστατικά όπου μέλη των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας φαίνεται να έχουν εμπλακεί στην οργάνωση απάτης τύπου «μαύρη χήρα», συνωμοτώντας με γυναίκες για να στείλουν τους νεοσύλλεκτους συζύγους τους σε επικίνδυνες αποστολές, με αντάλλαγμα ένα μερίδιο της αποζημίωσης σε περίπτωση που σκοτωθούν.

Σε μια υπόθεση πέρυσι, ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια έρευνα στην περιφέρεια Πριμόρσκι, σχετικά με μια τέτοια υπόθεση στην οποία εμπλέκονταν ένας ανθυπασπιστής, ένας λοχίας και ένας λογιστής του στρατού.

Οι τρεις κατηγορήθηκαν ότι στρατολογούσαν ευάλωτους άνδρες, μεταξύ των οποίων ορφανούς και άτομα χωρίς στενούς συγγενείς, και ότι κανόνιζαν γάμους για αυτούς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι στρατολογημένοι στη συνέχεια αποστέλλονταν σε θέσεις πρώτης γραμμής υψηλού κινδύνου, όπου ήταν πιο πιθανό να σκοτωθούν σε μάχη.

Στην Αγία Πετρούπολη, η Μαρία οδήγησε το CNN στο παλιό διαμέρισμα του πατέρα της, το οποίο έχει πλέον πωληθεί. Είναι πεπεισμένη ότι και εκείνος έπεσε θύμα απάτης και έχασε το σπίτι του.

Πίσω από μια σπασμένη πόρτα, οι νέοι ιδιοκτήτες επέμειναν ότι επρόκειτο για νόμιμη πώληση και ότι δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον πωλητή. Τα χρήματα και η χήρα εξαφανίστηκαν εδώ και καιρό.

«Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα, και αυτό είναι απίστευτα οδυνηρό. Δεν έχω τίποτα που να μου τον θυμίζει. Μόνο τα κλειδιά του διαμερίσματός του, τα οποία μάλιστα είναι πλέον άχρηστα», είπε η γυναίκα με δάκρυα στα μάτια.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

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