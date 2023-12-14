ΕΟΔΥ: 48 θάνατοι και 59 διασωληνωμένοι από κορωνοϊό- 4 σοβαρά κρούσματα γρίπης

Αύξηση παρουσιάζουν οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, SARS-CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV, στην κοινότητα. Ειδικότερα για την covid-19, όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν αύξηση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 4-10 Δεκεμβρίου.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.176) παρουσίασε αύξηση 38% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=26) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=21) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 59. Καταγράφηκαν 48 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82,5 έτη (εύρος 58-99 έτη).

Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=44) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (40%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (29%).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 7 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του ορίου του 10% που αποτελεί ενδεικτικό εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC.

Καταγράφηκαν 4 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Από την αρχή επιτήρησης της γρίπης νοσηλεύτηκαν 14 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 4 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί 41 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και συγκεκριμένα τα 39 (95%) ήταν τύπου Α και ένα (2%) τύπου Β (για ένα θετικό δείγμα δεν ήταν διαθέσιμος ο τύπος του ιού).

Από τα 39 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 8 (20,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 31 (79,5%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 .

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Η θετικότητα παρουσίασε αύξηση.

Πηγή: skai.gr

