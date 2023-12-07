Μείωση καταγράφουν οι θάνατοι από covid-19 ενώ ο αριθμός των εισαγωγών παρουσιάζει αύξηση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα για την εβδομάδα 27 Νοεμβρίου 2023 – 03 Δεκεμβρίου 2023 για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARS-CoV-2, ιοί

γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV) στη χώρα μας.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα

παρουσιάζει αυξητική τάση, ιδιαίτερα στις ηλικίες 15-64 ετών

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα

✓ ο αριθμός των εισαγωγών (n=991) παρουσίασε αύξηση 24% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την

αντίστοιχη εβδομάδα του 2022

✓ ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=21) παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο

αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=22) και ήταν χαμηλότερος από τον

αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022

✓ ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 54

✓ καταγράφηκαν 44 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 34-97 έτη). Ο αριθμός των θανάτων

παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες

(n=48) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022

✓ την εβδομάδα 45, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (38%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5

(30%) και την ΧΒΒ.1.16 (12%)

✓ η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5

από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

✓ η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) υπερέβη το όριο του 10% που αποτελεί ενδεικτικό

εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC

✓ καταγράφηκαν 2 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από

εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 47/2023.

✓ από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 48/2023 νοσηλεύτηκαν 9 άτομα με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 4 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

✓ στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα

48/2023, 30 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και

συγκεκριμένα τα 29 (97%) ήταν τύπου Α και ένα (3%) τύπου Β.

✓ από τα 29 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 6 (21%) ανήκε στον υπότυπο Α(Η3) και τα 23 (79%)

στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα

