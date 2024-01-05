Στην υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, παρέστησαν σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η σύμβαση είναι αξίας 5.588.368,96 ευρώ, με διάρκεια εκτέλεσης 14 μήνες.

Η διαδικασία έγινε με την επιμέλεια του ΤΑΙΠΕΔ που εκπροσωπήθηκε από τον εντεταλμένο σύμβουλο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τον υπουργό για την υλοποίηση του προγράμματος RRF στις υποδομές Υγείας.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Αττικής Παναγιώτης Στάθης και ο εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας Κ/Ξ Τροπή ΑΕ - Τάλως ΑΤΕ Αριστείδης Κουρτίδης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Είναι καταπληκτικό που την πρώτη μου μέρα στο υπουργείο Υγείας, η πρώτη υπογραφή που μπαίνει είναι η ανακαίνιση ενός Κέντρου Υγείας που το είχα δει πολλές φορές κατά το παρελθόν και ομολογώ ότι παρά την καταπληκτική δουλειά που κάνει το προσωπικό, η υποδομή του ήταν πραγματικά πολύ παρωχημένη. Τις επόμενες μέρες θα πάμε με την Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Κέντρο Υγείας για να το δείξουμε και θα πάμε μετά από ένα χρόνο για να το ξαναδείξουμε και να καταλάβει ο κόσμος τι παραλαμβάνουμε και τι παραδίδουμε, γιατί αυτό τελικά είναι που μετράει στην πολιτική. Θερμά συγχαρητήρια».

Από την πλευρά της η Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι το έργο είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους.

«Αφενός γιατί μιλάμε για μια από τις σημαντικότερες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Αττική. Αφετέρου γιατί το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας θα γίνει πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας, θα συνδεθεί με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και θα είναι ένα από τα κομβικά σημεία που θα έχουμε σε όλη τη χώρα προκειμένου να περάσουμε στη νέα εκδοχή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως έχουμε επισημάνει και πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Όπως είπε ο διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Παναγιώτης Στάθης, «η σύμβαση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση της μονάδας του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας και εντάσσεται στο πρόγραμμα RRF. Σε αυτό, με πρωτοβουλία του υπουργείου, τις ενέργειες του υπουργού και της αναπληρώτριας υπουργού, έχουν ενταχθεί άλλα 10 κέντρα υγείας και έχουμε συμπληρωματικά υποβάλει και πρόταση για επόμενα 10. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι γύρω στα 42 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας ανέρχεται στα 5.888.000 ευρώ».

