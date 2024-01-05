Με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα συναντήθηκαν το πρωί ο νέος Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα δεδομένα για τον κορωνοϊό στη χώρα μας μετά την έξαρση μετάδοσης του ιού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥΥ συστήνουν σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και τους ευάλωτους να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση για να ενισχύσουν την προστασία τους έναντι του πανδημικού ιού.

Ο Υπουργός Υγείας @AdonisGeorgiadi και η Αναπληρωτής Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη συναντήθηκαν με τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Σωτήρη Τσίοδρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα pic.twitter.com/7hA3WeC7D3 — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (@YpYgGR) January 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.