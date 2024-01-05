Λογαριασμός
Συνάντηση Γεωργιάδη με Αγαπηδάκη και Τσιόδρα για την ενίσχυση των εμβολιασμών για τον κορωνοϊό

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα

Τσιόδρας

Με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα συναντήθηκαν το πρωί ο νέος Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα δεδομένα για τον κορωνοϊό στη χώρα μας μετά την έξαρση μετάδοσης του ιού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥΥ συστήνουν σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και τους ευάλωτους να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση για να ενισχύσουν την προστασία τους έναντι του πανδημικού ιού.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης COVID Σωτήρης Τσιόδρας
