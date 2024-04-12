Σε συζήτηση που έλαβε χώρα στο Φόρουμ των Δελφών, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενειακών Υποθέσεων, Σοφία Ζαχαράκη, περιέγραψε το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τους άξονες του. Μίλησε για το βασικό στοιχείο της εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής – π.χ. αύξηση αφορολόγητου ανά παιδί, αύξηση μισθών στο δημόσιο, αύξηση άδειας μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και τη δυνατότητα να μεταβιβαστεί αυτή η άδεια στον άλλο γονέα, τα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς ύψους 365 εκατ. ευρώ, καθώς και την έρευνα που χρηματοδοτεί η Eurobank σε νέα ζευγάρι γι' αυτά που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν ή να τους αποτρέψουν να κάνουν παιδί.

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα επιδοτούμενα δάνεια. Όπως ανέφερε «αυτή την εβδομάδα έχουμε φτάσει στα 5.600 δάνεια σε νέα ζευγάρια, την κοινωνική αντιπαροχή – αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για διαμερίσματα και άλλους χώρους, αλλά και την αξιολόγηση για το πώς μπορεί η νόμιμη μετανάστευση να βοηθήσει στις ανάγκες για προσωπικό».

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε λόγο και για την υποβοηθούμενη παραγωγή, καθώς έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας των ζευγαριών που αποκτούν παιδί. Η νομοθετική ρύθμιση για να επιστρέφουν οι συνταξιούχοι στην εργασία είναι μέρος αυτής της πολιτικής, κατέληξε.

Ο Mιχάλης Βλασταράκης, επικεφαλής του τομέα marketing της Eurobank, διευκρίνισε ότι μπορεί να θεωρείται πως το δημογραφικό είναι θέμα της Πολιτείας, όμως και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει. «Εμείς εστιάσαμε στα νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί, αλλά δεν μπορούν για ιατρικούς λόγους. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόμαστε», σημείωσε. Μάλιστα εξήγησε ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται άμεση οικονομική ανακούφιση και άλλοι που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη της νέας οικογένειας ή δουλειές στον τόπο τους.

«Στη Eurobank, κοιτάξαμε τα προϊόντα μας για να δούμε τις ανάγκες που μπορούμε να καλύψουμε, π.χ. δύο χρόνια δωρεάν ασφαλιστικά προϊόντα, εκπτωτικά προγράμματα για μωρουδιακά είδη κ.ά., ενώ επανασχεδιάσαν και τις εσωτερικές τους πολιτικές, με άξονα τη βοήθεια σε νέους γονείς.», πρόσθεσε ο Μιχάλης Βλασταράκης.

Ο Βασίλης Κελλάρης, γυναικολόγος ειδικός σε θέματα αναπαραγωγής και αντιπρόεδρος του Μητέρα και του Embryogenesiss στο Υγεία είπε με τη σειρά του, ότι η τάση για ζητούμενες υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα τελευταία χρόνια είναι αυξητική και η τάση αυτή ισχύει και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως, όπως αποκάλυψε, δυστυχώς μόνο το 30% των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες απευθύνονται σε ειδικούς.

Εξήγησε ότι σημαντικό ρόλο παίζει η ελλιπής ενημέρωση για το θέμα, η οποία ισχύει σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως βιοτικού επιπέδου και μόρφωσης. «Βρισκόμαστε σε παγίδα γονιμότητας. Ο δείκτης είναι έτοιμος να πέσει κάτω από το 1,5 παιδί ανά γυναίκα», πρόσθεσε. Εξηγώντας τη σημασία της υποβοηθούμενης παραγωγής είπε ότι «στην Ελλάδα ένα στα 20 παιδιά που γεννιούνται είναι από εξωσωματική, ένα σημαντικό νούμερο που πρέπει να αυξηθεί.

Η Φαίη Μακαντάση, ερευνήτρια της diaNEOsis, έδωσε σημαντικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι «το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δε γεννάμε». Και σε αντίθεση με κάποιους που θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι νέο, αποκάλυψε ότι από τη γενιά του 1940 έως το 1978 καμία γενιά δεν αναπληρώθηκε, για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί στο μισό σε εξήντα χρόνια, αν συνεχιστεί η τωρινή τάση.

Όμως, παίρνοντας αφορμή από τις έρευνες που έχουν γίνει τόνισε ότι «δείχνουν ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά από αυτά που έχουμε, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν παράγοντες που μας αποτρέπουν, ενώ σημαντικότερος παράγοντας είναι οι οικονομικές δυσκολίες και ακολουθεί η αλλαγή του τρόπου ζωής. Τέλος τόνισε ότι «για να είμαστε 10 εκατ. Έλληνες θα πρέπει να έχουμε ενσωματώσει έως το 2050 τουλάχιστον 750.000 μετανάστες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.