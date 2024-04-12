Ένας 29χρονος άνδρας αυτοκτόνησε στη Γλυφάδα μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο που είχε με την 23χρονη σύντροφο του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην οδό Ικαρίας στη Γλυφάδα. Από το σημείο περνούσε τυχαία περιπολία της ΟΠΚΕ που άκουσαν τη φασαρία και πλησίασαν, με τους περίοικους να τους ενημερώνουν ότι ένας άντρας ασκούσε σωματική βία σε γυναίκα.

Ο 29χρονος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ανέβηκε στο διαμέρισμα του στο 4ο όροφο πολυκατοικίας και κλειδώθηκε, ενώ η 23χρονη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, υπό το συντονισμό και καθοδήγηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου μετέβησαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και σταθμός ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και Διαπραγματευτής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά, προκειμένου να λάβει χώρα επιχείρηση διαπραγμάτευσης, διασφαλίζοντας τον χώρο. Μετά από εισαγγελική εντολή και ενώ ο άντρας δεν ανταποκρινόταν, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τον 29χρονο νεκρό, με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ληστείες ενώ ήταν υποχρεωμένος, λόγω υποθέσεων με ναρκωτικά, να δίνει το παρών σε αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.