Ισχυρό πλήγμα έχει δεχθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα εμβόλια, με το ποσοστό των Ελλήνων που συμφωνεί με την υποχρεωτικότητα του παιδικού εμβολιασμού να έχει μειωθεί στο 68% έναντι του 80% πριν από την πανδημία της Covid, ανέφερε ο Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στπ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε ομιλία του στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 67% όσων δεν εμπιστεύονται τα εμβόλια, εγείρουν προβληματισμούς που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ακόμη, το 80% δηλώνει ότι γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο της γρίπης, αλλά μονάχα το 48% αναφέρει ότι εμβολιάστηκε.

Μάλιστα «2 στους 3 Έλληνες ζητούν περισσότερες καμπάνιες, αλλά και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο ο γιατρός ή φαρμακοποιός τους για να τους μιλήσει για την αξία των εμβολίων» συμπλήρωσε ο κος Σουλιώτης, τονίζοντας πως υπάρχει ένα τεράστιο κενό ενημέρωσης όσον αφορά την συμμόρφωση. Επισήμανε τέλος την ανάγκη, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας να ασχολείται περισσότερο με τα επιστημονικά δεδομένα παρά με τα οικονομικά, τα οποία είναι αντικείμενο δύο άλλων επιτροπών.

«Η παραπληροφόρηση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα», ανέφερε παίρνοντας τον λόγο, ο 'Αρης Αγγελής, γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας πως ο υπουργός έχει ήδη καταθέσει αίτημα στον ΟΟΣΑ για την υποστήριξη της χώρας στον τομέα αυτό. Αναφερόμενος παράλληλα στο θέμα της επικάλυψης των τριών επιτροπών που ασχολούνται με τα εμβόλια, τόνισε πως χρειάζεται καλύτερη αλληλουχία για το πώς κυλάει η πληροφορία μεταξύ τους και ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων που έχει η καθεμιά. «Είμαστε ανοιχτοί να επαναξιολογήσουμε τα εμβόλια που έχουμε και να δώσουμε επιπλέον χρηματοδότηση» ανέφερε επιπλέον ο κος Αγγελής, επισημαίνοντας σχετικά, πως οι συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HERA) για κοινές προμήθειες, είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Πού θα ήμασταν σήμερα αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια κατά της Covid και οι κοινές προμήθειες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διερωτήθηκε παίρνοντας τον λόγο, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Όπως διαπίστωσε, αυτό που λείπει είναι ότι «δεν έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σαν τη σημερινή, με τη συμμετοχή της πολιτείας, τεχνοκρατών, επιστημόνων και ασθενών, για να δούμε τελικά πόσες ζωές σώθηκαν» μέσα από αυτή την διαδικασία.

«Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη καταγράφονται 30.000 κρούσματα ιλαράς, ενώ ανησυχία υπάρχει και για τον κοκκύτη, καθώς και για άλλες ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί χάρη στον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού» ανέφερε ο Νικόλαος Σύψας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας πως οι γιατροί θα πρέπει να το έχουν αυτό κατά νου και να ενημερώνουν όλους τους ασθενείς τους να εμβολιάζονται. «Η δεισιδαιμονία και η άγνοια που ταλανίζουν το ανθρώπινο γένος βγήκαν στην επιφάνεια με την πανδημία» πρόσθεσε, στηλιτεύοντας την στάση ορισμένων γιατρών και κληρικών, αλλά και τον λαϊκισμό κάποιων πολιτικών, που κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου στην επιστήμη. Τα εμβόλια είναι η καλύτερη επένδυση στην δημόσια υγεία κατέληξε ο κος Σύψας, τονίζοντας πως «για κάθε 1 ευρώ που θα επενδύσει η πολιτική στα εμβόλια, θα πάρει άμεσα πίσω 3 ευρώ από νοσηλείες που θα αποφύγει, και 10 ευρώ από έμμεσο κοινωνικό κόστος» εξοικονομώντας δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνου.

«Υπάρχει έξαρση επιδημιών, γιατί η πληροφορία δεν έχει φτάσει με το σωστό τρόπο εκεί που χρειάζεται» ανέφερε ο Γιώργος Καλαμίτσης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως το αποτύπωμα που έχουν αφήσει τα εμβόλια στην δημόσια υγεία είναι αναγνωρισμένο και εμφανές. «Αυτοί που πλήττονται από τα fake news είναι οι πιο ευάλωτοι» συμπλήρωσε, τονίζοντας πως οι αρμόδιοι για την λήψη αποφάσεων δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν τον τροχό, αλλά απλά ν' ακολουθήσουν τα μαθήματα από την εποχή του Covid αναφορικά με τις συντονισμένες καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον εμβολιασμό.

«Τα εμβόλια δεν είναι κόστος αλλά επένδυση» τόνισε παίρνοντας τον λόγο ο Antonino Biroccio, BoD President & General Manager, GSK Greece. Όπως ανέφερε, πάνω από το 50% Ευρωπαίων θα έχει ξεπεράσει τα 50 έτη έως το 2025. «Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που είναι στην πιο παραγωγική ηλικία πρέπει να είναι προστατευμένα» υπογράμμισε. Στην Ελλάδα είστε τυχεροί, γιατί οι δαπάνες για τον εμβολιασμό είναι ξεχωριστές από τις δαπάνες για τα φάρμακα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν αξιολογηθεί, ανέφερε ο κος Biroccio, τονίζοντας ότι πάνω από 100 σκευάσματα είναι καθ' οδόν. «Απαιτείται να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες που απειλούν την ανθρωπότητα» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

