Με αφορμή τις δηλώσεις του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, με τις οποίες εξαπέλυσε επίθεση κατά εισαγγελέως του Βόλου με ακραίους εις βάρος της χαρακτηρισμούς, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο κ. Μπέος «προσβάλλει τη Δικαιοσύνη, ενώ προσπαθεί να ακυρώσει και να απαξιώσει τους θεσμούς, να λοιδορήσει δικαστικούς λειτουργούς, να επιτελέσει δολοφονία χαρακτήρων».

Πάντως, προηγούμενα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εξέδωσε για το ίδιο θέμα ανάλογη ανακοίνωση κατά των δηλώσεων του κ. Μπέου.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕΔΕ έχει ως εξής:

«Δεν είναι πρώτη φορά που ο δήμαρχος Βόλου βάλλει κατά των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Βόλου. Διαχρονικά, με τις δηλώσεις του προσβάλλει τη Δικαιοσύνη, ενώ προσπαθεί να ακυρώσει και να απαξιώσει τους θεσμούς, να λοιδορήσει δικαστικούς λειτουργούς, να επιτελέσει δολοφονία χαρακτήρων.

Με δημόσιο λόγο, ισοπεδωτικό και απαξιωτικό, κατά του πυλώνα του Κράτους Δικαίου, τη Δικαιοσύνη, το μόνο που αποδεικνύει είναι το ήθος του ανδρός που διοικεί την πόλη του Βόλου.

Ο ίδιος, πριν από λίγες ημέρες, χαρακτήρισε ως «κατάπτυστη» απόφαση του Αθλητικού Δικαστή, που επέβαλε τιμωρία για ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου της super league, συμπεριφορά που εκθέτει τη χώρα, η οποία έχει ως θεμελιώδη, κατά το Σύνταγμα, αποστολή την προστασία και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και τη διαφύλαξη της αρχής της ισότητας.

Ο δήμαρχος Βόλου ενοχλείται από την αποτελεσματική, ανεξάρτητη και εγγυήτρια των δημοκρατικών ελευθεριών Δικαιοσύνη και ονειρεύεται αλλιώς τη λειτουργία των Θεσμών. Ας αναζητήσει το όνειρο του σε άλλη χώρα. Η Ελληνική Πολιτεία διέπεται από την Αρχή του Κράτους Δικαίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, εκφράζοντας την ανησυχία της στα πιο πάνω φαινόμενα παρακμής, δεν θα ανεχθεί την απαξιωτική συμπεριφορά του δημάρχου Βόλου και θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να προστατεύσει τα μέλη της και το θεσμό της Δικαιοσύνης, το τελευταίο καταφύγιο των αδυνάτων στην αυθαιρεσία των ισχυρών».

Πηγή: skai.gr

