Οι «Ήρωες της Digea» ταξίδεψαν στο Ηράκλειο Κρήτης

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Digea, «Οι Ήρωες της Digea» πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι για το 2024, με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης.

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας στήριξης των παιδιών, η Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας επισκέφθηκαν όλα τα ειδικά σχολεία και δομές του νομού, προσφέροντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό & χρηστικά είδη στα σχολεία και στις δομές, καθώς και ατομικά δώρα σε όλα τα παιδιά.

Αναλυτικά επισκέφθηκαν: Το 1ο & 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, το 1ο, 2ο & 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μοιρών, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πόμπια – Μοιρών, το EEEΕK Τυμπακίου, το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Ειδικό Δημοτικό Κωφών / Βαρήκοων, το ΕΝΕΕΓΥΛ & το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Παιδικό Χωριό SOS Ηρακλείου, τη Στέγη Ανηλίκων Αρρένων Ηρακλείου και το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους, υποδέχθηκαν με ένα θερμό καλωσόρισμα, τους εκπροσώπους της Digea, ενώ τη δράση στήριξαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Περιφέρειας καθώς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Με την ευκαιρία της πρώτης δράσης για φέτος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digea κ. Νίκος Μαστοράκης, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Οι Ήρωες της Digea» ξεκίνησε το 2018, με σκοπό να στηρίξει όλα τα παιδιά τα οποία χρειάζονται λίγο παραπάνω τη φροντίδα και την αγάπη μας. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης μας, μοιράσαμε χαρά και χαμόγελα σε περισσότερα από 550 παιδιά. Με εφόδιο τη θετική ενέργεια που εισπράξαμε, συνεχίζουμε το ταξίδι μας, με επόμενο σταθμό τα ειδικά σχολεία και τις δομές του Νομού Λασιθίου».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Digea, «Οι Ήρωες της Digea» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά με την Digea

H Digea ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή και ανάπτυξη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου, αναλαμβάνοντας το έργο της ψηφιακής μετάβασης της χώρας στην ψηφιακή εποχή και την ενημέρωση και σχετική καθοδήγηση των τηλεθεατών.

Από το 2014, έχει λάβει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και είναι υπεύθυνη για την εκπομπή σήματος των σταθμών, χωρίς τη δυνατότητα επέμβασης στο περιεχόμενό τους.

Με τεχνικό εξοπλισμό κορυφαίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή, παρέχει στους τηλεθεατές ψηφιακό σήμα υψηλής ποιότητας σε εικόνα και ήχο.

Το όραμα της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της τηλεοπτικής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να εξερευνήσουν τον κόσμο της επίγειας, ελεύθερης, ψηφιακής τηλεόρασης.

Περισσότερες πληροφορίες για την Digea μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της https://digea.gr

Πηγή: skai.gr

