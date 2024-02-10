Ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στο πρώην ηγετικό στέλεχος της "Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς". Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στις φυλακές να εκτίσει το σύνολο της ποινής.

Νωρίτερα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα. Πρόκειται για τα πλημμελήματα της παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχής ναρκωτικών δια ιδίαν χρήση.

Την ίδια ώρα στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το τετράδιο του 45χρονου που είχε τις χειρογραφες σημειώσεις του όπως επίσης τα 3 κινητά του τηλέφωνα, οι τρεις φορητοί υπολογιστές,ένας εξωτερικο σκληρός δίσκος. Τα στελέχη της Διωξης Εκβιαστών αναζητούν τον μελλοντικό στόχο της βομβιστικής επίθεσης που σχεδιαζόταν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον ΣΚΑΙ οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ κάνουν λόγο για μία πιθανή επίθεση ποινικού χαρακτήρα και όχι τρομοκορατικού.

Στο τετράδιο αναγράφονται κάποιες ιδεολογικές απόψεις και προσωπικές σημειώσεις του 45χρονου οι οποίες προς το παρόν δεν παρουσιάζουν κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον ωστόσο αναμένεται η περαιτέρω ανάλυσή του για επαφές.

Πώς συνδέονται οι Πυρήνες με το ποινικό έγκλημα και τη Greek Mafia

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, οι αρμόδιοι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 45χρονος μέσα στη φυλακή ανέπτυξε κάποιες φιλίες με ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia που δολοφονηθηκε τον Ιανουάριο του 2018, από αυτή τη συνύπαρξη υπήρχε η φιλική και η επαγγελματική σχέση με τον «Ράμπο» ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Παρόμοια γνωριμία με τον «Ράμπο» είχε και ο 32χρονος ΟΥΚας, με τον οποίο τους ένωνε η αγάπη τους για την ποδοσφαιρική τους ομάδα , όπως και τα ταξίδια στη Μύκονο ως συνοδοί ασφαλείας.

Το 2019 όταν αποφυλακίστηκε ο 45χρονος ανέπτυξε επαγγελματική συνεργασία με τον «Ράμπο» σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η ΕΛΑΣ δεν αποκλείει η προετοιμασία της βομβιστικής επίθεσης να σχετίζεται με τον δολοφονικό «πόλεμο» στο λαθρεμπόριο τσιγάρων.

