Συνελήφθη χθες το απόεγευμα ση Ζάκυνθο, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ένας 66χρονος άνδρας για κακοποίηση του σκύλου του.

Στο πλαίσιο εξέτασης σχετικής καταγγελίας, προέκυψε ότι ο 66χρονος, στην περιοχή Γερακάρι Ζακύνθου, έσερνε σκύλο ιδιοκτησίας του, έχοντάς τον δεμένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου , ενώ επιπλέον, σε βάρος του δράστη βεβαιώθηκε και το διοικητικό πρόστιμο των 30.300 ευρώ.



