Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 66χρονος που έσερνε τον σκύλο του πίσω από το αυτοκίνητό του 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 30.300 ευρώ  

skylos

Συνελήφθη χθες το απόεγευμα ση Ζάκυνθο, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ένας  66χρονος άνδρας για κακοποίηση του σκύλου του. 

Στο πλαίσιο εξέτασης σχετικής καταγγελίας, προέκυψε ότι ο 66χρονος, στην περιοχή Γερακάρι Ζακύνθου, έσερνε σκύλο ιδιοκτησίας του, έχοντάς τον δεμένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Σε  βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου , ενώ επιπλέον, σε βάρος του δράστη βεβαιώθηκε και το διοικητικό πρόστιμο των 30.300 ευρώ.
 

Πηγή: zantetimes.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζάκυνθος κακοποίηση σκύλου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark