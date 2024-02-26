Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται ότι διέκοψε βίαια την κύηση της 19χρονης φίλης του.

Αφού απολογήθηκε για δύο ώρες, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους:

-καταβολής εγγυοδοσίας (2.000 ευρώ)

-απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα

-εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα

-και να μην πλησιάζει την 19χρονη

