Φίτσο: Χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σκέφτονται να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία

Πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, σε διμερή βάση, υποστήριξε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Φίτσο, ο οποίος εδώ και καιρό εκφράζει τη διαφωνία του για την παράδοση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και τηρεί μια στάση που ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν φιλορωσική, δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τον ισχυρισμό αυτό. Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν κάνει προς το παρόν κάποιο σχόλιο.

Οι δηλώσεις του Σλοβάκου πρωθυπουργού έγιναν πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν σήμερα το ουκρανικό ζήτημα και στην οποία θα παραστεί και ο ίδιος ο Φίτσο.

«Θα περιοριστώ να δηλώσω ότι αυτές οι (προπαρασκευαστικές) θέσεις (ενόψει της σημερινής συνόδου) υποδηλώνουν ότι ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σκέφτονται να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, σε διμερή βάση», είπε ο Φίτσο μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της Σλοβακίας. «Δεν μπορώ να πω για ποιον σκοπό και τι θα κάνουν εκεί», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η χώρα του, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δώσει όπλα και πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κίεβο και εκπαιδεύουν Ουκρανούς στρατιώτες. Όμως οι ηγέτες των χωρών, συμπεριλαμβανομένου και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν υπογραμμίζουν ότι το ΝΑΤΟ θέλει να αποφύγει μια άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο.

«Ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αποτελούν μέρος της σύγκρουσης», επανέλαβε στις 14 Φεβρουαρίου ο γενικός γραμματέας του Συμφώνου, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Φίτσο εκ μέρους του ΝΑΤΟ.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα απάντησε: «Η Δημοκρατία της Τσεχίας σίγουρα δεν ετοιμάζεται να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία, ας μην ανησυχεί κανείς για αυτό».

Ο Φίτσο είπε ότι βλέπει κίνδυνο μεγάλης κλιμάκωσης στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες.

Περίπου 20 Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένονται σήμερα στο Παρίσι για να στείλουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το μήνυμα ότι η Ευρώπη στηρίζει σταθερά την Ουκρανία και να διαψεύσουν το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία θα νικήσει οπωσδήποτε τον πόλεμο που μπήκε στο τρίτο έτος του.

Ο Φίτσο είπε ότι η σύγκληση αυτής της έκτακτης συνόδου από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει ότι η στρατηγική της Δύσης στην Ουκρανία απέτυχε. Πρόσθεσε ότι θα συμμετάσχει με εποικοδομητικό πνεύμα, μολονότι τα θέματα που είναι προς συζήτηση «του προκαλούν ανατριχίλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

