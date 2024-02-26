Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των νεαρών ορειβατών που χάθηκαν στην Γκιώνα

Τέλος καλό, όλα καλά, στην περιπέτεια δύο φίλων 19 και 20 ετών που είχαν πάει στα όμορφα μονοπάτια της Γκιώνας, πλησίον της «Πυραμίδας», αποπροσανατολίστηκαν όμως από την ομίχλη και η τύχη τους αγνοούνταν για αρκετή ώρα.

Τελικά γύρω στις 14:30’ το μεσημέρι της Δευτέρας (26/2) εντοπίστηκαν από κάτοικο της περιοχής να έχουν πάρει το μονοπάτι για τη Συκιά όντας καλά στην υγεία τους.

Η περιπέτειά τους είχε ξεκινήσει το προηγούμενο 24ωρο όταν και αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης και της βροχής που επικρατούσε και κάλεσαν το «112».

Έμειναν όμως από μπαταρία και δεν πρόλαβαν να δώσουν λεπτομέρειες, ενώ με τις αρχές φέρεται να επικοινώνησε και ο πατέρας του ενός παιδιού, διατυπώνοντας την αγωνία του για το γεγονός ότι δεν είχαν επιστρέψει.

Από το πρωί της Δευτέρας 6 οχήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με 12 άνδρες, ανάμεσά τους και όχημα της Ορειβατικής Ομάδας της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, άρχισαν να «οργώνουν» το βουνό ξεκινώντας από τη Στρόμη και φτάνοντας κάτω από την Πυραμίδα.

Τελικά όμως τα δύο άτομα είχαν κατεβεί από την άλλη πλευρά και μπόρεσαν να προσεγγίσουν ασφαλές σημείο. Εκεί, εντοπίστηκαν από πολίτη που γνώριζε την περιοχή και συμμετείχε επίσης στις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.