Την προσοχή των πολιτών για παραπλανητικές διαφημίσεις που υπόσχονται εισιτήρια στην Ακρόπολη, εφιστά το υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδα 15:35, 29.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όπως ενημερώνει, δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου που να συνοδεύεται από οποιονδήποτε τρόπο παράκαμψης της σειράς αναμονής (υπηρεσία «Skip the line».