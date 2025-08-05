Υποχρεωτική για όλους η απογραφή των ανελκυστήρων 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή για όλους τους ανελκυστήρες -ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης- ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και αν έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα: Η πλατφόρμα στην οποία θα γίνουν οι σχετικές δηλώσεις είναι ήδη ενεργή, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες να πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η υποχρεωτική καταγραφή, πιστοποίηση και αναβάθμιση των ανελκυστήρων «άνοιξε» και αφορά τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά κτίρια.

Απογραφή 7 σημείων για τους ανελκυστήρες

Σε αυτή τη φάση η απογραφή γίνεται μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί τα εξής στοιχεία: στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, αριθμός στάσεων, έτος εγκατάστασης, καθώς και στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Συγκεκριμένα, η απογραφή περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

1. Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης- ΚΑΕΚ Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

2. Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

3. Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

4. Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

5. Αν έχει σήμανση CE.

6. Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονταν από την ΚΥΑ 28425/2008 για μη καταχώριση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή.

Η διαδικασία για τη δήλωση ανελκυστήρων

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr, τέθηκε σε λειτουργία από την Παρασκευή 1 Αυγούστου προκειμένου να καταστεί εφικτή η πλήρης καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Καλύπτει ένα πολυετές θεσμικό και τεχνικό κενό και αποτελεί το πρώτο βήμα για την καθολική συμμόρφωση των ανελκυστήρων της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.

Έως και σήμερα, το μεγάλο «αγκάθι» ήταν ότι, 17 χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της σχετικής ΚΥΑ, η Πολιτεία δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Και το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, που θεσπίστηκε με νόμο το 2022 για να καλύψει αυτό το κενό, παρέμενε ανενεργό.

Έτσι, ήταν απαραίτητο το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει μια σχετική πλατφόρμα δήλωσης: Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη συγκεκριμένη ανάγκη ενεργοποιήθηκε στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr/, το Εθνικό Μητρώο Απογραφής.

Σε αυτή την πλατφόρμα θα δηλωθούν οι ανελκυστήρες και στη συνέχεια -και με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί- θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς gov/taxis, με τη σχετική διαδικασία να είναι υποχρεωτική και θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοικο ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας –ιδιοκτήτη ή διαχειριστή- και τον υπεύθυνο λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου.

Επίσης, η διαδικασία καταχώρησης μπορεί να γίνει και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή εγκαταστάτες.

Πηγή: skai.gr

