Μία ακόμη πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ έγινε πραγματικότητα καθώς άνοιξε στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://elevator.mindev.gov.gr/ » το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως και την 30ή Νοεμβρίου 2025, επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ. Με την απόφαση 59210/28-07-2025 καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την απογραφή στο μητρώο αυτό της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011.

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγική σελίδα της πλατφόρμας, το μητρώο ανελκυστήρων συνιστά την τελευταία ευκαιρία των ιδιοκτητών ακινήτων να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους με μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανελκυστήρα, με τους κωδικούς του TAXIS έχουν:

-Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές πολυκατοικιών, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και

-Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες των ανελκυστήρων, με βάση το ισχύον πλαίσιο.

Για να συμπεριληφθούν στην απογραφή και οι χιλιάδες ανελκυστήρες σε όλη τη χώρα που βρίσκονται σε μακρά ακινησία για οποιοδήποτε λόγο, με πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προστέθηκε στην πλατφόρμα και πεδίο με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου: «Δηλώνω υπεύθυνα οτι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μακρά ακινησία (άνω των τριών μηνών)».

Τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δηλώνονται στην πλατφόρμα της απογραφής είναι τα εξής:

α) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους και τη διεύθυνση εγκατάστασης του ανελκυστήρα,

β) τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

γ) το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα,

δ) την ύπαρξη ή μη σήμανσης «CE»,

ε) την ύπαρξη τυχόν προηγούμενης πιστοποίησης του ανελκυστήρα

στ) την καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης,

ζ) την τρέχουσα κατάσταση πιστοποίησης,

η) τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή και

θ) προαιρετικά τις εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Πηγή: skai.gr

