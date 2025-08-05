Έκρηξη τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα - Δύο τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε καφέτερια με ναργιλέδες στην οδό Αδμήτου, στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άνδρες ρουμανικής υπηκοότητας, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο του καταστήματος.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 39 ετών, διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Έχουν τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι αντίστοιχα.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που διεξάγει έρευνα για την διακρίβωση των αιτίων της έκρηξης.

Πάντως, κατά τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν έχουν προκληθεί ιδιαίτερες ζημιές στο κατάστημα.

