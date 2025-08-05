Από χειροβομβίδα ήταν η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε καφετέρια με ναργιλέδες που βρίσκεται επί της οδού Αδμήτου 5, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο Ρουμάνοι, οι μόνοι θαμώνες μέσα στο κατάστημα, ηλικίας 42 και 39 χρόνων.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε πόδι και χέρι αντίστοιχα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Όταν θα είναι σε θέση, θα δώσουν κατάθεση και στις Αρχές.

«Ήταν αρκετά δυνατή έκρηξη» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας για το περιστατικό.

Σημειώνεται πως η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές στην καφετέρια.

Πηγή: skai.gr

