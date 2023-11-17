Την πρόσληψη 183 σωφρονιστικών υπαλλήλων, στον κλάδο ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, σειρών 6Κ και 9Κ, με σκοπό την ενίσχυση των σωφρονιστικών καταστημάτων, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση «ο ρόλος των εξωτερικών φρουρών αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του σωφρονιστικού συστήματος, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια των σωφρονιστικών καταστημάτων.»

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των 183 νέων σωφρονιστικών υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στο ενεργό δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου της.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι νέοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους σε όλα τα σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας εντός δέκα ημερών.

«Η απόφαση αυτή, αντικατοπτρίζει την δέσμευση του Υπουργείου για ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

