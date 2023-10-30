Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε χθες το πρωί έως και το μεσημέρι στο λιμάνι της Ακαντιάς στη Ρόδο, όταν περισσότεροι από 400 μετανάστες από διάφορες τοποθεσίες του νησιού,μπήκαν μπροστά από τον καταπέλτη του πλοίου νήσος Χίος, εμποδίζοντας έτσι τον απόπλου του σκάφους προγραμματισμένος για τις 11:00 π.μ..

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πηγάδια Καρπάθου-Κάσου-Σητείας-Ηρακλείου-Θήρας και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Οι μετανάστες προέβησαν στη διαμαρτυρία ζητώντας την άμεση μεταφορά τους από το νησί της Ρόδου, είτε σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας είτε στην ενδοχώρα.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 41χρονο αλλοδαπού για απείθεια και παρακώλυση θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ο 41χρονος ως επικεφαλής της ομάδας αλλοδαπών που είχαν συγκεντρωθεί στον καταπέλτη του επιβατηγού πλοίου, παρεμπόδισαν την ομαλή φόρτωση οχημάτων και επιβίβαση επιβατών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση απόπλου του.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., προέβησαν σε μέτρα τάξης και ασφαλείας, με γνώμονα την κοινωνική ειρήνευση, με αποτέλεσμα το συγκεντρωμένο πλήθος να αποχωρήσει και να συνεχιστεί η ομαλή επιβίβαση των επιβατών.

Το πλοίο απέπλευσε στις 15:20 το μεσημέρι αντί της προγραμματισμένης ώρας (11:00) με 535 επιβάτες και 84 Ι.Χ.

Επί του πλοίου επιβιβάστηκαν και σαράντα (40) αλλοδαποί, προκειμένου να μεταχθούν σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ.

Με πληροφορίες από Ροδιακή, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.