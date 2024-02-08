Υπόθεση βιασμού 14χρονης στο Ρέθυμνο: Καλούνται σε απολογία οι κατηγορούμενοι

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου οι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 14χρονης από τον Μυλοπόταμο. Θα προηγηθεί ωστόσο η κατάθεση του ίδιου του κοριτσιού.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με βάση τη δικογραφία της Ασφάλειας Ρεθύμνου, οι κατηγορούμενοι είναι 12, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ασελγείς πράξεις. Στη φυλακή βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος ένας 38χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην περιοχή, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια και την ίδια την ανήλικη, και είναι ο πρώτος στον οποίο στράφηκαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ μετά την ανώνυμη πληροφορία που έφθασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να παραπέμπουν ότι οι εμπλεκόμενοι εξωθούσαν στην πορνεία την ανήλικη με οικονομικό κίνητρο. Δεν προκύπτουν δηλαδή οικονομικές συναλλαγές. Διαφαίνεται, με βάση το προανακριτικό υλικό, ότι το κορίτσι είχε γίνει έρμαιο των σεξουαλικών ορέξεων διαφόρων ανδρών, οι οποίοι «πατούσαν» στην συναισθηματική του ανάγκη και το εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά. Η μητέρα του εργάζονταν σκληρά όλη μέρα, ο πατέρας πάλι είχε διάφορα προβλήματα, πάλευε με την κατάθλιψη, μέχρι που έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.