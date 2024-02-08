Η ELPEDISON δίπλα στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού με την κατασκευή ενός πρότυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στην Κοκκινομηλιά Ευβοίας

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ELPEDISON και Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Νικόλαου Ζαχαριάδη και του Δημάρχου κ. Γιάννη Κοντζιά, με αντικείμενο τη Δωρεά για την κατασκευή και λειτουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στην Κοκκινομηλιά Ευβοίας.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, που άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού αλλά και της Βόρειας Εύβοιας γενικότερα, η ELPEDISON ανταποκρίθηκε έμπρακτα με την πραγματοποίηση σειράς αναδασώσεων μέχρι και σήμερα.

Πλέον όμως, η δέσμευση της Εταιρείας για την στήριξη της περιοχής λαμβάνει και μία άλλη διάσταση, μέσω ενός μεγαλόπνοου έργου που αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης (178 τ.μ.), στο παλιό δημοτικό σχολείο της Κοκκινομηλιάς καθώς και την παροχή του πιο προηγμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην οικονομική αναβίωση της περιοχής, την περιβαλλοντική εκπαίδευση των επισκεπτών του Κέντρου και των κατοίκων του Δήμου καθώς και στην προώθηση της βιωσιμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου της περιοχής και λειτουργίας του Κέντρου υλοποιήθηκε με τη μελέτη, αμέριστη υποστήριξη και εποπτεία της Διεθνούς Εταιρείας Συμβούλων Boston Consulting Group (BCG).

Οι στρατηγικοί πυλώνες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης περιλαμβάνουν την ενημέρωση για τον φυσικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής, την εναλλακτική επαγγελματική αποκατάσταση/εναλλακτικά επαγγέλματα (έναντι των επαγγελμάτων που στηρίζονται στην εκμετάλλευση του δάσους), καθώς και την εκπαίδευση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της περιοχής. Μάλιστα, η ELPEDISON έχει αναλάβει επιπλέον την παροχή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου, το οποίο θα ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης θα λειτουργήσει εντός του 2024, κατά κύριο λόγο για την προώθηση των συγκεκριμένων στρατηγικών πυλώνων και, δευτερευόντως, ως πολιτιστικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, φιλοξενώντας εκθέσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, τόσο στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου όσο και στον ειδικά σχεδιασμένο προαύλιο χώρο του.

Η συνεργασία μεταξύ της ELPEDISON και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην περιοχή, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση, την περιβαλλοντική ενημέρωση, την επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού.

Ο κ. Ν. Ζαχαριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος ELPEDISON, δήλωσε σχετικά: "Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα τη συνεργασία μας με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού για τη δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στην Κοκκινομηλιά Ευβοίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Το έργο αυτό έρχεται ως έμπρακτη συνέχεια της δέσμευσής μας για την στήριξη των περιοχών της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021. Με σταθερό γνώμονα την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, είμαστε σίγουροι ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για την τοπική κοινωνία της Ιστιαίας-Αιδηψού όσο και της ευρύτερης περιοχής".

Από την πλευρά του, ο κ. Γ. Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού ανέφερε: "Το ενδιαφέρον και η στήριξη της ELPEDISON προς τον Δήμο μας, όπως εκφράζεται μέσα από την δωρεά του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Κοκκινομηλιάς, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Βασικός σκοπός είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Κοκκινομηλιάς να λειτουργήσει ως κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού, προσφέροντας πολλά οφέλη στους κατοίκους. Ως εκπρόσωπος του Δήμου, εκφράζω τις ευχαριστίες όλων μας προς την ELPEDISON για τη σημαντική και γενναιόδωρη υποστήριξή της. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού θα αγκαλιάσει το έργο αυτό με όλες του τις δυνάμεις, όπως ακριβώς θα το αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία".

Ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner and Managing Director της Boston Consulting Group στην Αθήνα, δήλωσε: "Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για την BCG η συμμετοχή στο σχεδιασμό αυτού του σημαντικού έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ELPEDISON, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Κοκκινομηλιάς αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστούμε την ELPEDISON για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε με την ανάθεση του σχεδιασμού του επιχειρηματικού μοντέλου της περιοχής και τον Δήμο για την άψογη συνεργασία του σε αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία".

