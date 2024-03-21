Υπόθεση Πολυτεχνειούπολης: Ένοχοι 8 από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας κήρυξε ενόχους 8 από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Πολυτεχνειούπολης. Οι υπόλοιποι 16 κρίθηκαν αθώοι είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία.

Ειδικοτερα, οι 8 καταδικάστηκαν για επιμέρους κακουργηματικές και πλημμεληματικές πραξεις, όπως συμμορία, ληστείες, κλοπή, διακεκριμένη χρήση ναρκωτικών, οπλοκατοχή.

Ο φερόμενος ως αρχηγός των τριών συμμοριών που φέρονται ότι είχαν καταλάβει τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης, καταδικάστηκε για συμμορία, ληστεία, διακεκριμένη χρήση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Ο 30χρονος αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δοκιμής αστυνομικού, καθώς κατηγορήθηκε ότι της επιτέθηκε με κατσαβίδι και την τραυμάτισε στα χέρια, κατά την έφοδο της αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη, το Σεπτέμβριο 2022. Στην απόφαση ως προς αυτό το σκέλος μειοψήφισαν οι τακτικοί δικαστές που είχαν την άποψη ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να καταδικαστεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι συνήγοροι των καταδικασθέντων αγορεύουν ζητώντας ελαφρυντικά για τους εντολείς τους.

