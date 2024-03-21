25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Αθήνα λόγω της μαθητικής παρέλασης

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς και λεωφόρους του Δήμου Αθηναίων θα προχωρήσει η Αστυνομία την Κυριακή (24/3) λόγω της μαθητικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 της 24-3-2024 έως το πέρας των εκδηλώσεων, καθώς και απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης αυτών, από τις 06.00 έως το τέλος των εκδηλώσεων στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

-Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

-Βασ. Γεωργίου Α', σε όλο το μήκος της.

-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ την Δευτέρα 25-3-2024 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Τέλος, η Αστυνομίας απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.