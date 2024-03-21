ΕΟΔΥ: 8 νεκροί από κορωνοϊο και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Μείωση 46% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες παρουσίασε ο αριθμός των εισαγωγών για Covid-19, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας (από 11 έως 17 Μαρτίου) από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την ίδια ώρα, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει πάνω από το 10% που αποτελεί ενδεικτικό εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης, ενώ ένας ασθενής έχασε τη ζωή του.
Ο αριθμός των διασωληνωμένων από κορωνοϊό είναι συνολικά 13 ενώ την ίδια στιγμή καταγράφηκαν 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη Covid.
Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1 (>85% από την εβδομάδα 6 και μετά) (προσωρινά δεδομένα).
Αναλυτικά τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ
Συνοπτικά την εβδομάδα 11/2024:
Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα.
Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19
✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=127) παρουσίασε μείωση 46% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=237) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=715)
✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=2) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=4) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=18).
✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 13.
✓ Καταγράφηκαν 8 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 79-93 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=18) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=77).✓ Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1 (>85% από την εβδομάδα 6 και μετά) (προσωρινά δεδομένα).
✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.
Ιός της γρίπης
✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
✓ Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 11/2024 νοσηλεύτηκαν 133 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 65 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 11/2024 έχουν τυποποιηθεί 680 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 531 (78%) ήταν τύπου Α και 149 (22%) τύπου Β.
✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 509 στελέχη τύπου Α. Τα 471 (92,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 38 (7,5%) στον υπότυπο Α(Η3).
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV
✓ H θετικότητα RSV παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ), και μείωση στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.