ΕΟΔΥ: 8 νεκροί από κορωνοϊο και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Μείωση 46% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες παρουσίασε ο αριθμός των εισαγωγών για Covid-19, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας (από 11 έως 17 Μαρτίου) από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την ίδια ώρα, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει πάνω από το 10% που αποτελεί ενδεικτικό εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης, ενώ ένας ασθενής έχασε τη ζωή του.

Ο αριθμός των διασωληνωμένων από κορωνοϊό είναι συνολικά 13 ενώ την ίδια στιγμή καταγράφηκαν 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη Covid.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1 (>85% από την εβδομάδα 6 και μετά) (προσωρινά δεδομένα).

Αναλυτικά τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

Συνοπτικά την εβδομάδα 11/2024:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=127) παρουσίασε μείωση 46% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=237) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=715)

✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=2) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=4) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=18).

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 13.

✓ Καταγράφηκαν 8 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 79-93 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=18) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=77).✓ Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1 (>85% από την εβδομάδα 6 και μετά) (προσωρινά δεδομένα).

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 11/2024 νοσηλεύτηκαν 133 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 65 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 11/2024 έχουν τυποποιηθεί 680 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 531 (78%) ήταν τύπου Α και 149 (22%) τύπου Β.

✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 509 στελέχη τύπου Α. Τα 471 (92,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 38 (7,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ H θετικότητα RSV παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ), και μείωση στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

