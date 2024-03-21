Η Ελληνική Αστυνομία απέκτησε το πρώτο ηλεκτρικό περιπολικό αυτοκινητοδρόμων, δωρεά της «Νέας Οδού».

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, Μάνου Λογοθέτη, παρελήφθη την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, από την εταιρεία «Νέα Οδός», το πρώτο ηλεκτρικό όχημα τύπου VAN -υπηρεσιακού χρωματισμού-, το οποίο εντάσσεται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες αστυνόμευσης του αυτοκινητοδρόμου.

Το όχημα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ροδιανός Αντωνακόπουλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) «Μαλακάσας – Σείριος».

Για «πράσινη» μετάβαση της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικά της Τροχαίας έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης παραλαμβάνοντας το σύγχρονο ηλεκτρικό όχημα, που θα καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό όχημα- περιπολικό που κυκλοφορεί σε αυτοκινητόδρομο, διαθέτοντας αυτονομία περίπου 320 χιλιομέτρων.

«Είμαστε στη θέση αυτή σήμερα, για να παραλάβουμε αυτό το όχημα με ιδιαίτερη χαρά και ευχαριστία προς την εταιρεία της Νέας Οδού. Είναι –θα τολμήσω να πω- το πρώτο βήμα της συνεργασίας μας σε μια πράσινη αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας», σημείωσε ο κ. Λογοθέτης.

Σημειώνεται πως, έπειτα από ειδική διαμόρφωση, στο όχημα έχει τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που καλύπτει ένα ανακριτικό περιπολικό.

Ειδικότερα, φέρει, μεταξύ άλλων, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με προγράμματα ελέγχου φορτηγών- λεωφορείων και λοιπών βαρέων οχημάτων, φορητό RADAR ελέγχου ταχύτητας, καθώς και αλκοολόμετρο ελέγχου μέθης.

Με την προσθήκη του οχήματος αυτού, αναβαθμίζεται περαιτέρω η επιχειρησιακή ετοιμότητα και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Τροχαίας, ενώ αποτελεί ακόμη ένα καθοριστικό βήμα στον στόχο της Ελληνικής Αστυνομίας για την πράσινη μετάβαση.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Χρήστος Παπαφιλίππου, η Διοικητής του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑ.ΘΕ. Αττικής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρυσούλα Μπακού, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας.

