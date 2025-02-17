Υπόθεση Λυγγερίδη: Συνελήφθη άνδρας στο «Ελ. Βενιζέλος»

Συνελήφθη από το Τμήμα Ασφάλειας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Το ένταλμα σύλληψης αφορούσε στην υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εγκληματικές πράξεις με αθλητικό υπόβαθρο, μεταξύ των οποίων και τον θανάσιμο τραυματισμό του Αρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο άνδρας, γεννηθείς το 1999, κατηγορείται για αντίσταση, εγκληματική οργάνωση, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εμπρησμό, έκρηξη, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, κλοπή, υφαίρεση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

Πηγή: skai.gr

