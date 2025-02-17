Λογαριασμός
Οδοντωτός: Ακινητοποιήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος το δρομολόγιο Καλάβρυτα- Διακοπτό

Τεχνικό πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί το  το δρομολόγιο 1337 Καλάβρυτα – Διακοπτό, του οδοντωτού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train

Οδοντωτός: Ακινητοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης το δρομολόγιο Καλάβρυτα- Διακοπτό

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 17:08 η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1337 Καλάβρυτα – Διακοπτό ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος κοντά στη στάση Μέγα Σπήλαιο.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση του προσωπικού της Hellenic Train η βλάβη αποκαταστάθηκε, η αμαξοστοιχία τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία στις 18:05 και επέστρεψε στα Καλάβρυτα, από όπου οι 130 επιβάτες θα μετακινηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία.

TAGS: Οδοντωτός Hellenic Train
