Γιώργος Λυγγερίδης: Αποκαλυπτήρια του μνημείου στου Ρέντη

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης έγιναν σήμερα τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε θύμα ομαδικής βίας ένα χρόνο πριν στου Ρέντη.

Νωρίτερα, στο σημείο της δολοφονίας, έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του αστυνομικού των ΜΑΤ.

Σαν σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, ο 31χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του αφού χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στις 7 Δεκεμβρίου έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», κατά τη διάρκεια επεισοδίων ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας βόλεϊ.

Μαζί με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του αδικομένου αστυνομικού έγινε και η μετονομασία του δρόμου στον οποίο έχασε τη ζωή του, σε «Γεώργιος Λυγγερίδης».

Παρόντες στην τελετή ήταν η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη που, συγκινημένοι, έκαναν λόγο για «μια μικρή, αλλά σημαντική παρηγοριά», καθώς και ότι ο νεαρός αστυνομικός δεν θα ξεχαστεί και πάντα θα ζει στις καρδιές μας».

Οι τελετές στη μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη πραγματοποιήθηκαν από τον δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ).

