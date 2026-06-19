Όλο και πιο έντονη είναι η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις τελευταίες πληροφορίες να καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού και παράλληλα προβληματισμό στη Νέα Δημοκρατία για τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν φαίνεται να υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να ανατραπεί μια ενδεχόμενη απόφαση του κ. Σαμαρά μέσω πολιτικών παρεμβάσεων ή διαμεσολαβήσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ η σχέση των δύο πλευρών περιγράφεται ως πλήρως διαρρηγμένη.

Την ίδια ώρα, αρκετοί θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι ο κ. Σαμαράς προσανατολίζεται στη δημιουργία κόμματος, εκτίμηση που, όπως αναφέρεται, ενισχύεται και από τα μηνύματα που εκπέμπονται από το περιβάλλον του.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται συνεχείς συναντήσεις στο πολιτικό του γραφείο με πρώην πολιτευτές, κομματικά στελέχη και πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί μαζί του τα προηγούμενα χρόνια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρείται η συγκρότηση τοπικών πυρήνων σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον οργανωτικό μηχανισμό ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος σε περίπτωση εκλογικής καθόδου.

Παράλληλα, η δημόσια ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού έχει διευρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Ενώ αρχικά οι παρεμβάσεις του επικεντρώνονταν κυρίως στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, πλέον αγγίζουν ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων, γεγονός που ερμηνεύεται από ορισμένους ως ένδειξη πολιτικής προετοιμασίας με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές.

Στη Νέα Δημοκρατία, πάντως, εκτιμούν ότι ακόμη και ένα περιορισμένο εκλογικό ποσοστό ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για τις συνολικές πολιτικές ισορροπίες, ανάλογα με το αποτέλεσμα της κάλπης.

Παρά τις σχετικές εκτιμήσεις, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ερωτήματα για το εγχείρημα. Κεντρικό ζητούμενο θεωρείται η στελέχωση ενός τέτοιου σχηματισμού, καθώς μένει να φανεί ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ποια θα είναι η ισορροπία μεταξύ παλαιών και νεότερων στελεχών και κατά πόσο θα μπορέσει να διαμορφωθεί ένα σχήμα με εκλογική απήχηση και οργανωτική επάρκεια.

Προς το παρόν, η εικόνα που επικρατεί είναι ότι η κινητικότητα συνεχίζεται, με το πολιτικό σκηνικό να παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τις αποφάσεις που θα λάβει το προσεχές διάστημα.

Πηγή: skai.gr

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