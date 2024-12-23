Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι γονείς και φίλοι του Γιώργου Λυγγερίδη μοίρασαν στη μνήμη του γεύματα σε άστεγους

Τα γεύματα μοιράστηκαν μέσω της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων στην μνήμη του αστυνομικού που σκοτώθηκε από ναυτική φωτοβολίδα 

Συγγενείς Λυγγερίδη

Γεύματα σε 70 αστέγους της Θεσσαλονίκης μοίρασαν χθες, Κυριακή, γονείς, συνάδελφοι και φίλοι του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2023 από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη.

Τα γεύματα μοιράστηκαν μέσω της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων, που μοιράζει εδώ και χρόνια δεκάδες γεύματα σε άστεγους της Θεσσαλονίκης, αναφέρει το thestival.gr. 

Δείτε εικόνες:

Συγγενείς Λυγγερίδη

Συγγενείς Λυγγερίδη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Λυγγερίδης γεύματα άστεγοι Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark