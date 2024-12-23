Γεύματα σε 70 αστέγους της Θεσσαλονίκης μοίρασαν χθες, Κυριακή, γονείς, συνάδελφοι και φίλοι του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2023 από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη.

Τα γεύματα μοιράστηκαν μέσω της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων, που μοιράζει εδώ και χρόνια δεκάδες γεύματα σε άστεγους της Θεσσαλονίκης, αναφέρει το thestival.gr.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: skai.gr

