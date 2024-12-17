Δολοφονία Λυγγερίδη: Καταγγελία για φυγάδευση hooligans από αστυνομικό

Καταγγελίες για φυγάδευση συγκεκριμένων hooligans την νύχτα των επεισοδίων στο Ρέντη από αστυνομικό, που οδήγησαν στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ερευνά ο ανακριτής.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος του ανακριτή υπήρξαν αναφορές σε βάρος αξιωματικού της αστυνομίας, ότι το βράδυ του θανάσιμου τραυματισμού του Γιώργου Λυγγερίδη παρέβλεψε τις διαταγές της ηγεσίας περί αποκλεισμού των οπαδών μέσα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη και επέτρεψε την αποχώρηση χούλιγκαν του Ολυμπιακού, που μετείχαν στα επεισόδια.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα αστυνομικός των ΜΑΤ κατέθεσε στον ανακριτή ότι: "Η ώρα ήταν τέσσερις το πρωί. Είδα τον αξιωματικό να συνοδεύει δύο άτομα με αθλητική περιβολή και να τους επιτρέπει να αποχωρήσουν από τον αποκλεισμό. Πίσω ήταν μαζεμένοι συγγενείς των προσαχθέντων, μια κυρία από το πλήθος φώναξε "Αυτοί γιατί αποχωρούν;" και ο αξιωματικός της είπε "εσένα τι σε νοιάζει;". Πριν από 20 ημέρες, ο αξιωματικός κατέθεσε στον ανακριτή ως μάρτυρας. Απαντώντας στις ερωτήσεις του είπε ότι "Επετράπη η αποχώρηση σε δύο ανήλικα παιδιά που έφεραν πράγματι εισιτήριο για τον κάτω χώρο του γηπέδου και είχαν αποκλειστεί στον προαύλιο χώρο. Ρώτησα τον Αστυνομικό Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή των ΜΑΤ και συμφώνησαν να αποχωρήσουν".

Στις τελευταίες τακτικές κρίσεις στην Αστυνομία, ο εν λόγω αξιωματικός αποστρατεύτηκε.

Ελεύθερος ο Καραπαπάς

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή το μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς ο οποίος απολογήθηκε για τα επεισόδια στον Ρέντη το 2023.

To μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αφέθηκε ελεύθερο με τον ορό της απαγόρευσης επικοινωνίας με τα παραρτήματα των συνδέσμων για τα πλημμελήματα της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας.

Τα ίδια πλημμελήματα αντιμετωπίζουν άλλα τρία μέλη της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο Γιάννης Μώραλης, ο Μιχάλης Κουντούρης και ο Δημήτρης Αγραφιώτης, οι οποίοι έχουν ήδη απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ αναμένεται η απολογία του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 167 άτομα και έχουν προφυλακιστεί 25.

Υπενθυμίζεται ότι ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τα μέλη της διοίκησης της ομάδας Γιάννη Μώραλη, Κώστα Καραπαπά, Μιχάλη Κουντούρη και Δημήτρη Αγραφιώτη ασκήθηκε με αφορμή τη δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει διαπράξει μεταξύ άλλων και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ναυτική φωτοβολίδα.

Πηγή: skai.gr

