Μάστιγα για την Κρήτη τα τροχαία δυστυχήματα

Κρήτη: Το νησί που θρηνεί εκατοντάδες νεκρούς στην άσφαλτο και ένας δρόμο γεμάτος αίμα.

Τα τροχαία στην Κρήτη αναμφίβολα αποτελούν μάστιγα που θερίζει το νησί και Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο οι οικογένειες θυμάτων τροχαίων ζητούν άμεσα παρεμβάσεις.

Οι ιστορίες τους συγκινούν…

«Η ζωή είναι ένα ταξίδι».

Αυτό έγραψαν οι φίλοι του Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε γκράφιτι μνήμης στο σημείο στο οποίο και σημειώθηκε το τροχαίο που του στέρησε τη ζωή.

«Παντού και πάντα πρέπει να φοράνε τα παιδιά το κράνος τους», τονίζει συγκινημένη η μητέρα του η οποία παρά την τραγωδία που βίωσε έδωσε μαθήματα ψυχής δίνοντας έγκριση για τη δωρεά των οργάνων του παιδιού της.

«Αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε. Να ξέρω ότι θα συνεχιστεί η ζωή, θα νικήσει τον θάνατο», δηλώνει.

Από τον ΒΟΑΚ περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα και δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πως πρόκειται για δρόμο που δε συγχωρεί το ανθρώπινο λάθος και ως εκ τούτου η κατασκευή του γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ η Ελένη Παπαθανασίου, Διοικήτρια Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ, η αστυνόμευση πρέπει να γίνεται με όποια μέσα και προσωπικό υπάρχουν.

«Προσπαθώ σε καθημερινή βάση, όλο το εικοσιτετράωρο να υπάρχουν δύο περιπολικά ανά νομό», είπε χαρακτηριστικά.

