Συνελήφθησαν συνολικά -19- άτομα για συμμετοχή σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας, στο πλαίσιο χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα στο Ο.Α.Κ.Α, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, συμπλοκή, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τον αθλητισμό και τις φωτοβολίδες, ενώ σε βάρος αγνώστου δράστη σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες, 100 περίπου οπαδοί αθλητικής ομάδας που βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. –με μερικούς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη και full face-, εντόπισαν -30- έτερους οπαδούς της ίδιας ομάδας, οι οποίοι προσέρχονταν στο σημείο, και εκδήλωσαν επίθεση με χρήση φωτοβολίδων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μεταξύ τους συμπλοκή.

Στη συνέχεια όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «άμεσα διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής που εκτελούσαν μέτρα τάξης ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα, κάνοντας χρήση των απαραίτητων ενδεδειγμένων μέσων, επιχείρησαν να διασπάσουν το πλήθος και να τους ακινητοποιήσουν, με τα άτομα να αντιστέκονται σθεναρά».

Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν -13- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα τραυματισμένο από αιχμηρό αντικείμενο, στο οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους αστυνομικούς, ενώ με σταθμό Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ακολούθως, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. διενήργησαν αναζητήσεις στις περιοχές γύρω από το Ο.Α.Κ.Α., με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν ακόμη -6- άτομα, τα οποία επίσης συνελήφθησαν.

Από τις επιτόπιες έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

κινητό,

κάρτα μέλους αθλητικής ομάδας,

φωτοβολίδα,

κροτίδα,

τμήμα από ενεργοποιημένη κροτίδα,

πλαστική σωλήνα μήκους 170 εκατοστών,

κοκάλινα γάντια,

σκούφος και

χειρουργική μάσκα.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών κατασχέθηκε βιντεοληπτικό υλικό από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικής Εγκατάστασης, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

