Ένα διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη όσον αφορά τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Όπως έγινε γνωστό, ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν στο αεροδρόμιο για τη Γενεύη, όπου θα διεξάγονταν συζητήσεις για την ενδιάμεση συμφωνία, όταν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη αυτή την εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, όπως είχε αρχικά δηλώσει η Ουάσινγκτον. Το πρωί η Ελβετία επίσης επιβεβαίωσε πως οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Μπούργκενστοκ, δεν θα πραγματοποιηθούν.

«Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου του, τα σχέδια για τις επερχόμενες τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν οριστικοποιηθεί, και η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Ωστόσο, η επιμελητεία αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη. Προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα. Προσβλέπουμε στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό», προσθέτει η δήλωση.

Αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι αρχικά δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθούν με Ιρανούς διαπραγματευτές στην Ελβετία την Παρασκευή, ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ότι η συνάντηση δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς είναι δύσκολο για τους Ιρανούς αξιωματούχους να φύγουν από το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι πίστευε ότι θα ταξιδέψει στην Ελβετία κάποια στιγμή αυτό το Σαββατοκύριακο.

Νομοθέτες των Ρεπουμπλικανών δεν κρύβουν την οργή τους —κάτι εξαιρετικά σπάνιο— για την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας καθώς τη θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη και βρίσκουν ότι απέχει παρασάγγας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσουν πυρά στον Νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Ιράν διαμηνύει ότι έχει σχέδιο για αντίποινα εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία, ή την εθνική του ασφάλεια.

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