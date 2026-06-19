Αμηχανία και μούδιασμα επικρατούν στο Τελ Αβίβ, μετά τη σκληρότατη επίθεση του Τζέι Ντι Βανς που ακολούθησε την αυστηρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.



«Μην επιτίθεστε στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που σας έχει απομείνει» διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την κριτική που δέχθηκε ο Τραμπ για την ενδιάμεση συμφωνία με την Τεχεράνη.



Ο Βανς επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε «περίεργο πανικό» και «φρικάρισμα» για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει την κριτική για τη συμφωνία.



Επέκρινε δύο υπερεθνικιστές Ισραηλινούς υπουργούς σε συνέντευξή του στους New York Times. «Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, ποια είναι η πρότασή σας;» είπε.

דקה ועשרים שניות של טקסט שקשה להיזכר מתי נאמר כמוהו על ידי איזשהו נשיא או סגן נשיא אמריקאי על איזושהי ממשלה ישראלית והעומד בראשה. למרות ההתנגשויות החריפות עם נתניהו, לא קלינטון, ולא אובמה, לא ביידן ולא האריס התקרבו בכלל לעוצמת הכעס הבוקע מכל מילה של סגן הנשיא ואנס, אולי הקול… pic.twitter.com/TxAhAzhN5J June 18, 2026



Ο Βανς είπε ότι δεν είχε ακούσει τέτοια σχόλια από τον Νετανιάχου, αλλά επέκρινε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραηλινού ηγέτη, τα οποία, όπως είπε, επιτέθηκαν στη συμφωνία κα προσωπικά στον Τραμπ.

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«Το μήνυμά μου προς αυτούς θα ήταν διττό. Νο. 1: Ο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπαθεί το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.



«Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, μάλλον δεν θα έκανα επίθεση στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο» σχολίασε δηκτικά.



Είπε ότι θα υπενθυμίσει επίσης στα μέλη του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ότι τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει το Ισραήλ «έχουν κατασκευαστεί από αμερικανικά χέρια και έχουν πληρωθεί με αμερικανικά δολάρια». Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν στο Ισραήλ περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια ετησίως.



«Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και οποιοσδήποτε στο Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ξυπνήσει και να μυριστεί την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα», παρατήρησε ο Βανς.

Σχετικά με τον Λίβανο, ο οποίος σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνεται επίσης στο πλαίσιο της εκεχειρίας, ο Βανς είπε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε καλή για το Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στη Βηρυτό που σκοτώνουν αμάχους ήταν «μη αποδεκτές». «Απλώς δεν μπορείς να λύσεις κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειάς σου σκοτώνοντας».



Ερωτηθείς για τους βαλλιστικούς πυραύλους, μια ρήτρα που δεν περιλαμβάνεται ρητά στο μνημόνιο κατανόησης, ο Βανς είπε: «Αναμένουμε ότι στην τελική συμφωνία, το Ιράν δεν θα έχει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν τον κόσμο».



Ερωτηθείς τι θα συμβεί μετά την περίοδο των 60 ημερών σχετικά με τη διακυβέρνηση του Στενού του Ορμούζ, ο Vance επανέλαβε την άποψη των ΗΠΑ ότι η κύρια οδός εφοδιασμού για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να παραμείνει απαλλαγμένη από διόδια.

This is the proposal, @JDVance:



​To deal with the Nazis of the 21st century, just as the United States dealt with the Nazis of the 20th century. pic.twitter.com/kv0wbRa9gi — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 18, 2026

Η αμήχανη αντίδραση του Τελ Αβίβ

Στο Ισραήλ, οι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν από την ένταση της κριτικής του Βανς και από αυτό που θεωρήθηκε ως έμμεση απειλή για εμπάργκο όπλων. «Ο Βανς απλώς λέει στον Νετανιάχου: "Θέσε τους υπουργούς σου υπό έλεγχο, αυτό δεν θα περάσει έτσι" και τον φέρνει σε δύσκολη θέση», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.



«Ο Βανς το έκανε αυτό και στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς και στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία του. Αντανακλά μια διάθεση σε συγκεκριμένες πτέρυγες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία… χάνουμε (υποστήριξη) και τους Ευαγγελιστές».



Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Ο Νετανιάχου προκάλεσε πονοκέφαλο στον Τραμπ και τον Βανς. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε σε μια κατάσταση στην οποία χάνουμε ακόμη και την αμερικανική υποστήριξη».



Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απάντησε στον Βανς σε μια ανάρτηση στο X. «Αυτή είναι η πρότασή μου, Τζέι Ντι Βανς: αντιμετωπίστε τους Ναζί του 21ου αιώνα ακριβώς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τους Ναζί του 20ού αιώνα», έγραψε.



Ο υπουργός του Λικούντ, Μίκι Ζόχαρ, ήταν ο πρώτος που απάντησε στις παρατηρήσεις του Βανς, γράφοντας: «Οι πληροφορίες που παρέχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σώσει αμέτρητες ζωές Αμερικανών πολιτών. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο Ισραήλ χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό πριν από οποιονδήποτε άλλον. Η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σημαντική για τον ελεύθερο κόσμο».

WATCH: JD Vance blasts Ben-Gvir and Smotrich:



You’ve seen people in their system, Ben-Gvir and Smotrich, who’ve attacked the deal.



And I guess my response to them would be: What is your exact proposal?



You’re a country of 9 million people. You can’t just kill your way out of… pic.twitter.com/S1V2bEwGBX — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Δήλωση του ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, μετά τις δηλώσεις Βανς:

«Αν δεν αντικαταστήσουμε γρήγορα αυτήν την κυβέρνηση, οι εξωτερικές σχέσεις του Ισραήλ θα καταστραφούν».

Πηγή: skai.gr

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