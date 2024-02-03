Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε μονοκατοικία στα Καλύβια Θορικού

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Απειράνθου και Αιγαίου στα Καλύβια Θορικού Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:11.

Σε ασφαλές σημείο απομακρύνθηκε μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

