Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε μονοκατοικία στα Καλύβια Θορικού

Σε ασφαλές σημείο απομακρύνθηκε μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε κατοικία στα Καλύβια

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Απειράνθου και Αιγαίου στα Καλύβια Θορικού Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:11.

Σε ασφαλές σημείο απομακρύνθηκε μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

