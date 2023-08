ΥΠΕΞ: «Θερμά συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση και το λαό του Κιργιστάν για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του»

«Θερμά συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση και το λαό του Κιργιστάν για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Η ανάρτηση:

🇬🇷🤝🇰🇬 | Heartiest congratulations to the Government and the people of #Kyrgyzstan on the occasion of their #IndependenceDay!@MFA_Kyrgyzstan pic.twitter.com/Jq4lqw64lK