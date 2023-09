Πηγές ΥΠΕΞ για Ελληνίδα που εγκλωβίστηκε με τον γιο της στην Γκαμπόν: «Επιστρέφει την Τρίτη» Ελλάδα 21:50, 02.09.2023 linkedin

Η Γκαμπόν άνοιξε ξανά τα σύνορά της το Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, τρεις ημέρες αφότου τα έκλεισε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος