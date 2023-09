Έβρος: Στο νοσοκομείο ο επιτελάρχης της Πυροσβεστικής - Εισέπνευσε μεγάλες ποσότητες καπνού Ελλάδα 21:47, 02.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου για την κατάσβεση της φωτιάς στον Έβρο