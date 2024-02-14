Ξεκινά, από αύριο, η καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου, αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 ν. 4849/2021 (Α΄ 207) για το υπαίθριο εμπόριο και σχετικά με την καταγραφή σε αυτό των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου), καθώς και των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Αντικείμενο καταγραφής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, δηλαδή πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, ως εξής :

αα) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αβ) Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αγ) Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή το άρθρο 45 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

Β. Μέθοδος καταγραφής των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. θα διενεργηθεί ως ακολούθως :

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο σύστημα.

Η καταχώριση στο σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Γ. Καταχώριση αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, καθώς και χειροτεχνών - καλλιτεχνών Ο.Π.Σ.Α.Α.

- Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο:Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

- Αδειούχοι χειροτέχνες - καλλιτέχνες: Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο σύστημα ομοίως από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά μόνο τις άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4497/2017.

- Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών: Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι, μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

