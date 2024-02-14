Τα νέα πλοία της πυροσβεστικής φέρουν τα ονόματα δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον - Ποιοι ήταν

Τα ονόματα δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον φέρουν τα δύο νέα πυροσβεστικά σκάφη που εντάχθηκαν σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές σε Σέρρες και Ζευγολατιό στη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Πρόκειται για τον πυρονόμο Σάββα Σάββαρη, το όνομα του οποίου πήρε το πρώτο πλοίο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 44 ετών, το 2018, σε φωτιά στο Λιμνοχώρι Σερρών. Ο Σάββας Σάββαρης ήταν πατέρας δύο παιδιών και είχε γεννηθεί το 1974 στα Κάτω Πορρόια Σερρών. Είχε καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999.

Το όνομα του δόκιμου ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη πήρε το δεύτερο σκάφος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το 2017 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στις 13 Ιουλίου στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι, στο Ζευγολατιό Κορινθίας, και κατέληξε αργότερα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο Αριστείδης Μουζακίτης ήταν 33 χρόνων και καταγόταν από την Κέρκυρα. Οι γονείς του εμφανώς συγκινημένοι παρευρέθηκαν σήμερα στην τελετή στο λιμάνι του Πειραιά.

«Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να μην ξεχνάμε τη μνήμη τους» είπε στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

